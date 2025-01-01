Für alle Fälle Familie
Folge 36: Die Ex
44 Min.Ab 12
Inga setzt alles daran, Michaels Vaterschaft weiterhin zu vertuschen, doch der schöpft einen schwerwiegenden Verdacht. Währenddessen verteidigt Chris einen Mandanten, der Unterhalt von seiner Ex-Frau fordert. Die Gegenseite wird von Chris' ehemaliger Affäre Caro Beck vertreten und es kommt zu einem Anwaltskrieg im Gerichtssaal. Als Jule von dem ehemaligen Verhältnis erfährt, plagen sie Zweifel: Ist sie für Chris nur eine weitere Frau in der Reihe von bedeutungslosen Affären?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick