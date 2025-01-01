Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Familie

Der Pakt

SAT.1Staffel 1Folge 39
Der Pakt

Der PaktJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Familie

Folge 39: Der Pakt

45 Min.Ab 12

Die Verhandlung über das Aufenthaltsbestimmungsrecht für Tochter Lilly wird für Marco zum Fiasko, denn Chris vertritt Jana und lässt ihn vor Gericht schlecht dastehen. Derweil beobachtet Daniel, wie Bella in der Weinbar mit einem Fremden flirtet und wird ziemlich eifersüchtig. Im Gericht streiten sich zwei Eltern, die vor 20 Jahren entschieden haben, zusammen ein Kind zu bekommen, wenn sie später noch solo sind. Doch wer hat nun Anspruch auf das Sorgerecht?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Familie
SAT.1
Für alle Fälle Familie

Für alle Fälle Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen