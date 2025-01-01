Für alle Fälle Familie
Folge 42: Neue Wege
45 Min.Ab 12
Marco will eine Dating-App ausprobieren und Jule hilft ihm, einen passenden Text zu formulieren. Dabei hat sie plötzlich das Gefühl, Marco beschreibt sie als passende Traumfrau. Unterdessen spricht Inga mit Alexander über Laras Wohnsituation - mit fatalen Folgen für Laras Zukunft. Vor Gericht verhandelt Maria einen Fall, bei dem eine Frau ihren Nachbarn auf Lärmunterlassung verklagt. Doch hinter der Beschwerde verbergen sich viel tiefer liegende Konflikte.
