Für alle Fälle Familie
Folge 43: Liebeskummer
45 Min.Ab 12
Michael und Katrin teilen ein Geheimnis, das ihre Beziehung vertieft - zum Ärger von Inga. Sie behauptet, dass Katrin sich von ihm belästigt fühle, was Michael völlig schockiert. Derweil wird Lara vom Gefühlschaos übermannt, weil ihr Vater sie aufs Internat schicken will. Plötzlich behauptet sie, keine Gefühle mehr für Theo zu haben - doch was steckt wirklich dahinter? Und im Gericht fordert ein Ehemann eine Härtefallscheidung, denn seine Frau wollte ihn angeblich vergiften.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick