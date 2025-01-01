Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 52
44 Min.Ab 12

Jule vermittelt weiter in der Promischlacht zwischen Schlagerstar Frederik de Rossi und dessen Noch-Ehefrau Carmen, die sich vor Gericht scharf angehen. Und auch zuhause geht es bei Jule nervenaufreibend zu: Katrin wendet sich verletzt von Inga ab und Jules Versuch, sie zur Versöhnung zu bewegen, schlägt fehl. Zudem eskaliert auch noch ein Streit zwischen Inga und Theo, der seine Großmutter wegen ihrer jahrelangen Lüge heftig kritisiert.

