Für alle Fälle Familie
Folge 60: Intuition
44 Min.Ab 12
An ihrem ersten Tag zurück am Gericht läuft Jule direkt Chris über den Weg. Doch was für ihn als freudige Begegnung beginnt, entpuppt sich bald als Vorbote eines wahren Pechtages. Lara gesteht Theo ihr Geheimnis, dass sie seit ihrer Ankunft mit sich rumträgt und die beiden schließen einen radikalen Plan, damit sie auch in Zukunft zusammenbleiben können.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick