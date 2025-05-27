Für alle Fälle Familie
Folge 61: Der Wille zählt
45 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12
Jule erteilt Chris eine harte Abfuhr, nachdem er ihr betrunken eine Sprachnachricht geschickt hat, und rät ihm, erstmal seine Familienprobleme aufzuarbeiten. Daraufhin kramt Chris längst verdrängte Briefe seiner Mutter aus einem Versteck. Derweil müssen sich Theo und Lara nach ihrer gescheiterten Aktion, heimlich nach Südamerika zu flüchten, Kritik von der Familie anhören. Und als Laras Vater seine Tochter zurück aufs Internat schicken will, weigert diese sich plötzlich.
