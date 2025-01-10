Für alle Fälle Familie
Folge 73: Prinzessin trifft Weinkönigin
45 Min.Ab 12
Katrin will ihren Schwächeanfall vor Alain verheimlichen, doch Jule findet das falsch und vertraut sich Alain an. Zudem trifft Katrin eine weitreichende Entscheidung: Nach dem Weinfest will sie für eine Weile verreisen, um Abstand von allem zu gewinnen. Derweil wünscht sich die kleine Lilly nichts mehr, als der Weinkönigin zu begegnen. Marco setzt alles in Bewegung, um ihr den Wunsch zu erfüllen - scheinbar vergeblich. Doch dann überrascht ihn Jule mit einer genialen Idee.
