Für alle Fälle Stefanie
Folge 33: Lasst mir meine Tochter
46 Min.Ab 12
Eine junge Frau namens Martina hat vor Gericht das Sorgerecht für ihre kleine Tochter Teresa an ihren Ex-Mann Sven verloren. In ihrer Verzweiflung weiß sich die Mutter nicht anders zu helfen, als ihren Sprössling unerlaubt an sich zu nehmen und mit ihm unterzutauchen. Ein schwerer Fehler, denn das Kind muss aus gesundheitlichen Gründen wieder dringend in die Klinik ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick