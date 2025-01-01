Für alle Fälle Stefanie
Folge 34: Rache
45 Min.Ab 12
Vor rund zwei Jahren wurde der Beamte Wolfgang Antonie in der Tiefgarage des Arbeitsamtes tätlich angegriffen. Auch heute noch leidet er unter den Folgen dieses Überfalls und glaubt immer wieder, dem Täter von einst zu begegnen - so auch, als Antonie wegen einer Knieoperation ins Luisenkrankenhaus muss. Als er dem Patienten Manfred Bergmann gegenübersteht, greift sich der traumatisierte Mann ans Herz und klappt zusammen ...
