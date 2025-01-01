Für alle Fälle Stefanie
Folge 22: Zerreißprobe
47 Min.Ab 12
Um ihrem Mann Winfried aus einer finanziellen Misere zu helfen, arbeitet Angela heimlich als Prostituierte. Eines Abends wird sie jedoch von einem Freier misshandelt und ins Luisenkrankenhaus eingeliefert. Hier erfährt ihr Mann von ihrer Nebentätigkeit - für ihn bricht eine Welt zusammen. Als auch noch Angelas Zuhälter Carlo im Krankenhaus auftaucht, droht die Situation zu eskalieren ...
