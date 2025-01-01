Für alle Fälle Stefanie
Folge 23: Tödliche Schuld
47 Min.Ab 12
Wind und Wetter bringen das Baugerüst einer Großbaustelle zum Einsturz. Der Bauleiter Zachert stirbt bei dem Unfall, seine Mitarbeiter Tobias Wendeleit und Timothy Hillwood werden verletzt eingeliefert. Die Schuld an dem Unglück trägt der Bauunternehmer Burkhardt Wendeleit, der trotz Sturmwarnung die Weiterführung der Bauarbeiten verlangte. Als er versucht, die Schuld auf den toten Zachert abzuwälzen, hat er die Rechnung ohne Stephanie gemacht ...
