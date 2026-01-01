Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 24
Folge 24: Geschenk des Himmels

47 Min.Ab 12

Der Journalist Julius Sturm muss auf Grund einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus. In seiner Abwesenheit soll sich das Kindermädchen Elena Sommer um seinen erst sechs Monate alten Sohn Anton kümmern. Als sie für eine Untersuchung in der Wohnung des Journalisten nach den Papieren des Kindes sucht, macht sie eine unglaubliche Entdeckung: Sturm ist nicht der leibliche Vater! Etwas verwirrt stellt Elena Julius zur Rede und erfährt Unglaubliches ...

SAT.1 GOLD
