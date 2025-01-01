Für alle Fälle Stefanie
Folge 24: Geschenk des Himmels
47 Min.Ab 12
Der Journalist Julius Sturm muss auf Grund einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus. In seiner Abwesenheit soll sich das Kindermädchen Elena Sommer um seinen erst sechs Monate alten Sohn Anton kümmern. Als sie für eine Untersuchung in der Wohnung des Journalisten nach den Papieren des Kindes sucht, macht sie eine unglaubliche Entdeckung: Sturm ist nicht der leibliche Vater! Etwas verwirrt stellt Elena Julius zur Rede und erfährt Unglaubliches ...
