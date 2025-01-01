Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Große Kinder, kleine Kinder

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 27
Große Kinder, kleine Kinder

Große Kinder, kleine KinderJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 27: Große Kinder, kleine Kinder

47 Min.Ab 12

Der querschnittsgelähmte Waldemar hat eigentlich nur den Wunsch, mit seinem Freund Theo in ein Männerpensionsheim zu ziehen. Das ist seinem Sohn Frieder jedoch gar nicht recht, da er um sein Ansehen fürchtet, wenn sein Vater in einem Heim wäre. Aus diesem Grund muss sich seine Frau Dörthe um den Schwiegervater kümmern - auch wenn sie damit völlig überfordert ist und sie Waldemar in ihrer Verzweiflung öfter schlägt ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen