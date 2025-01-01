Für alle Fälle Stefanie
Folge 30: Eine Frau für alle Fälle
47 Min.Ab 12
Während sich Schwester Stephanie in einer Spezial-Klinik wegen ihrer Sprachlähmung behandeln lässt, wird der Flugplatz in der Nähe des Luisenkrankenhauses Schauplatz einer blutigen Geiselnahme. Bei einem Schusswechsel wird Lars, der junge Besitzer einer Szenekneipe, verletzt. Glücklicherweise wird er gleich von der Ex-Krankenschwester Corry Lenz versorgt. Als Lars' Lebensgefährtin Melinda von dem Vorfall erfährt, bricht sie zusammen und wird ins Luisenkrankenhaus eingeliefert ...
