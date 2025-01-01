Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Das alltägliche Unrecht

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 26
Das alltägliche Unrecht

Das alltägliche UnrechtJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 26: Das alltägliche Unrecht

47 Min.Ab 12

Mit 17 Jahren bekam Grit Rohner ein Baby, doch der Mutterrolle fühlte sie sich nicht gewachsen. So kam das Kind in die Obhut der Großmutter, die sich jetzt - ein Jahr später - nicht von dem Baby trennen will, obwohl Grit auf einmal ihr Mutterrecht einfordert. Kurzerhand beschließt sie, ihr Kind zu entführen. Nach einem Verkehrsunfall kommen Mutter und Kind ins Luisenkrankenhaus ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen