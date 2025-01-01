Für alle Fälle Stefanie
Folge 26: Das alltägliche Unrecht
47 Min.Ab 12
Mit 17 Jahren bekam Grit Rohner ein Baby, doch der Mutterrolle fühlte sie sich nicht gewachsen. So kam das Kind in die Obhut der Großmutter, die sich jetzt - ein Jahr später - nicht von dem Baby trennen will, obwohl Grit auf einmal ihr Mutterrecht einfordert. Kurzerhand beschließt sie, ihr Kind zu entführen. Nach einem Verkehrsunfall kommen Mutter und Kind ins Luisenkrankenhaus ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick