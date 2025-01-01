Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Bis dass der Tod sie scheidet

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 27
Bis dass der Tod sie scheidet

Bis dass der Tod sie scheidetJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 27: Bis dass der Tod sie scheidet

47 Min.Ab 12

Als Dr. Berger erfährt, dass ihr Mann Fabian in der Rehaklinik einen Schlaganfall erlitten hat, fährt sie sofort zu ihm. Auf der Rückfahrt erleidet sie einen Unfall und kommt verletzt ins Krankenhaus. Dr. Berger bittet Schwester Stephanie, zu Fabian zu fahren und vorsichtig zu testen, ob er die Nachricht vom Unfall verkraften kann. Doch Stephanie kommt mit schlechten Neuigkeiten zurück: Fabian hat inzwischen weitere Schlaganfälle erlitten.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen