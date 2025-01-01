Für alle Fälle Stefanie
Folge 32: Einspruch
47 Min.Ab 12
Sylvia Sandhoff hat ein Gallenleiden, ist schwanger und erfährt zufällig, dass ihr Freund eine 19-jährige Tochter hat, die unerwartet auftaucht, ebenfalls schwanger ist und auch gleich bei ihm einziehen will. Doch damit nicht genug der Verwicklungen: Jeannette baut einen Unfall, verliert ihr Baby und wird mit Armbrüchen in Sylvias Zimmer einquartiert - mit fatalen Folgen ...
