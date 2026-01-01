Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Pasta und Prinzipien

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 21
Pasta und Prinzipien

Pasta und PrinzipienJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 21: Pasta und Prinzipien

47 Min.Ab 12

Hinter dem Rücken ihres sittenstrengen Vaters, des sizilianischen Restaurantbesitzers Vito Corelli, führt Luciana eine glückliche Beziehung mit ihrem Markus. Erst als sie wegen einer Thrombose ins Luisenkrankenhaus muss, erfährt Vito vom vorehelichen Treiben seiner Tochter. Erbost verlangt er von den jungen Leuten, nun schleunigst vor den Altar zu treten, aber Luciana fühlt sich mit ihren 17 Jahren noch viel zu jung für die Ehe. Sie bittet Stefanie um Rat ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen