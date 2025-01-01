Für alle Fälle Stefanie
Folge 23: Fürchte Dich nicht
47 Min.Ab 12
Die Lebensuhr von Pfarrer Falcke ist fast abgelaufen - Diagnose: Leberzirrhose. Falcke kann dem Tod nicht gelassen entgegen sehen, ehe er sich nicht mit seiner Tochter Laura ausgesöhnt hat. Ihre Eltern haben vor Jahren den Kontakt abgebrochen, weil Laura ein Kind abgetrieben hat. Falckes Frau ist daran zerbrochen, und die Tochter begann zu trinken. Die Zeit läuft dem Pfarrer davon, und Schwester Stefanie versucht mit Einfühlungsvermögen, Vater und Tochter zusammenzubringen ...
