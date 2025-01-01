Für alle Fälle Stefanie
Folge 26: Schönsein, Schönbleiben
47 Min.Ab 12
Doddy, ein erfolgreiches Model, plant mit ihrem Freund Daniel zusammenzuziehen, in dessen Agentur sie arbeitet. Einziges Hindernis ist ihre behinderte Schwester Linda, die sich abgeschoben fühlt. Ein schrecklicher Unfall beendet mit einem Schlag Doddys Model-Karriere. Als sich Daniel zurückzieht, sieht Linda ihre Chance gekommen, Doddy mit allen Mitteln für sich zurückzugewinnen. Als sie in Depressionen verfällt, nimmt sich ein geheimnisvoller Patient ihrer an ...
