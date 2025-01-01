Für alle Fälle Stefanie
Folge 29: Rivalen
47 Min.Ab 12
Eine traurige Aufgabe macht Prof. Günther den Heimweg zur Qual: Er muss seiner Liebsten Elisabeth sagen, dass sie an der Auto-Immun-Krankheit Lupus sterben wird. Als Günther nach Hause kommt, beobachtet er, wie sich Elisabeth zärtlich von einem anderen Mann verabschiedet! Spontan verfolgt er den Mann, und plötzlich kommt es zur Katastrophe: Hinter einer Kurve prallt der Fremde frontal gegen einen Baum. In Günther tobt ein Gewissenskampf: Als Arzt muss er dem Verletzten helfen ...
