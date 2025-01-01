Für alle Fälle Stefanie
Folge 36: Das Maß ist voll
47 Min.Ab 12
Stefanies Freundin Billie und ihre Mutter Renate scheinen unversöhnlich, die Vergangenheit hat einen festen Keil zwischen sie getrieben. Als sie sich zufällig im Zoo treffen, kommt es prompt zum Streit, in dessen Folge Renate einen Schlaganfall erleidet. Im Luisenkrankenhaus wird sie sofort von Dr. Marian behandelt, doch es kommt zu einem zweiten Schlaganfall ...
