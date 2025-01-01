Für alle Fälle Stefanie
Folge 21: Doppelleben
47 Min.Ab 12
Für Juliane Frank bietet sich gerade beruflich die Chance ihres Lebens. Aber sie hat ein Problem: Sie erwartet Zwillinge und erwägt, die Schwangerschaft abzubrechen. Ihr Mann Toni aber wünscht sich die Kinder. Stephanie versucht, dem Paar zu helfen. Doch sie ist selbst in Nöten: Stephanie versäumt zum ersten Mal ihren Nachtdienst, denn sie macht bei ihren Kindern eine furchtbare Entdeckung ...
