Für alle Fälle Stefanie

Dein wahres Gesicht

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 30
Dein wahres Gesicht

Für alle Fälle Stefanie

Folge 30: Dein wahres Gesicht

47 Min.Ab 12

Tessa Borgmann und Marie Wiens werden nach einem Fahrradunfall ins Luisenkrankenhaus eingeliefert. Tessa ist nur leicht verletzt, doch Maries Arm ist zerquetscht: Ihre Zukunft als Architektin im Büro von Tessas Mann steht auf dem Spiel ... Amateurboxer "Buddy" wird beim Training von seiner wütenden Freundin Lora abgelenkt und von seinem Sparringspartner niedergeschlagen ...

