Für alle Fälle Stefanie
Folge 30: Dein wahres Gesicht
47 Min.Ab 12
Tessa Borgmann und Marie Wiens werden nach einem Fahrradunfall ins Luisenkrankenhaus eingeliefert. Tessa ist nur leicht verletzt, doch Maries Arm ist zerquetscht: Ihre Zukunft als Architektin im Büro von Tessas Mann steht auf dem Spiel ... Amateurboxer "Buddy" wird beim Training von seiner wütenden Freundin Lora abgelenkt und von seinem Sparringspartner niedergeschlagen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick