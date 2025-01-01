Für alle Fälle Stefanie
Folge 31: Der Schutzengel
47 Min.Ab 12
Lisa, leidenschaftliche Eiskunstläuferin, hat beim Training mit ihrem Paarlaufpartner und Freund Till Probleme mit einer alten Verletzung. Frustriert und verstört verlässt sie die Eissporthalle und wird von einem Auto erfasst - der Täter begeht Fahrerflucht. Ein Taxifahrer findet die schwer verletzte Lisa und bringt sie ins Luisenkrankenhaus ...
