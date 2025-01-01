Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Immer wieder Dienstag

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 35
Immer wieder Dienstag

Für alle Fälle Stefanie

Folge 35: Immer wieder Dienstag

48 Min.Ab 12

Ein Ohnmachtsanfall weckt in Martina Köster die ungeheure Angst, an Multipler Sklerose erkrankt zu sein und lässt sie eine Lebenslüge bekennen. Sie hat ihrer Tochter Sarah nie verraten, dass ihr wirklicher Vater der bekannte Professor Schönfeldt ist, mit dem sich Martina jeden Ersten des Monats trifft. Als sie ihrer Tochter die Wahrheit sagt, bricht für die junge Frau eine Welt zusammen ...

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen