Einfach nur leben

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 39
Folge 39: Einfach nur leben

46 Min.Ab 12

Die 16-jährige Liesbeth leidet seit Jahren an Hepatitis C, nur eine Spenderleber könnte ihr Leben retten. Das Mädchen gibt sich vor ihrer besorgten Ziehmutter optimistisch. Nur der Patientin Annemarie, der Liesbeth zufällig begegnet, erzählt sie von den Ängsten, von denen sie Christa nichts sagen kann. Als es Liesbeth zunehmend schlechter geht, ist Annemarie sehr betroffen ...

