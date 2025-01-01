Für alle Fälle Stefanie
Folge 32: Sturz in die Stille
44 Min.Ab 12
Klaras Ehemann Friedrich erfährt, dass es in ihrem Leben einen neuen Mann gibt. Als er kurz darauf bewusstlos im Klinikpark gefunden wird, diagnostizieren die Ärzte eine starke Unterzuckerung des Diabetikers. Während Klara hin- und hergerissen ist, ob sie Laszlo verlassen und aus Mitleid zu Friedrich zurückkehren soll, sucht Laszlo das Gespräch unter Männern. Für die beiden Rivalen steht fest: Einer muss das Feld räumen ...
