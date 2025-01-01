Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Ein Augenblick ohne Einsamkeit

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 34
Ein Augenblick ohne Einsamkeit

Ein Augenblick ohne EinsamkeitJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 34: Ein Augenblick ohne Einsamkeit

44 Min.Ab 12

Die Angst vor einer Krebs-Erkrankung wirft Iris Melba-Eckelt ziemlich aus der Bahn. Die Begegnung mit Krebspatientin Biedermann bewegt sie sehr. Umgekehrt klammert sich Frau Biedermann an sie - unter dem Einfluss der Schmerzmittel hält sie Iris für ihre Tochter, mit der sie seit langem zerstritten ist ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen