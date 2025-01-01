Bis dass der Tod euch scheidetJetzt kostenlos streamen
Für alle Fälle Stefanie
Folge 36: Bis dass der Tod euch scheidet
45 Min.Ab 12
Seit Jahren leidet Lore an der Parkinsonschen Krankheit - nun ist auch noch eine Geschwulst an der Bauchspeicheldrüse hinzugekommen. Sie weiß, dass sie nur noch kurze Zeit zu leben hat. An ihren Mann Gerd hat sie noch eine große Bitte: Wenigstens für den Rest ihrer Tage möchte sie ihn nicht mit seiner Geliebten teilen ...
