Futurama
Folge 11: Viva Mars Vegas
21 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 6
Amys Eltern betreiben ein Casino in Mars Vegas. Die Crew beschließt, einen Ausflug dorthin zu machen. Zoidberg darf nicht mit, da er arm ist und mit Geld nicht umgehen kann. Daraufhin zieht er sich traurig in seinen Müllcontainer zurück. Zu seinem Glück ist die Robo-Mafia gerade auf der Flucht vor der Polizei und versteckt ausgerechnet in seinem Container einen Sack mit einer Beute von acht Millionen Dollar. Zoidberg nimmt das Geld und macht sich auf den Weg nach Mars Vegas ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren