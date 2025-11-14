Ein Upgrade kommt selten alleinJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 7: Ein Upgrade kommt selten allein
21 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 6
Hermes verfolgt das Ziel, den nutzlosesten "Planet Express"-Angestellten am Ende des Tages zu feuern. Leider stellt sich heraus, dass er selbst den sinnlosesten Job hat. Kurzerhand entlässt er sich selbst und wird durch eine Bürokratenmaschine ersetzt. Das kann Hermes jedoch nicht auf sich sitzen lassen und beschließt, sich "upzugraden". Er baut nach und nach maschinelle Teile in seinen Körper ein, um es an Effizienz mit seinem maschinellen Konkurrenten aufnehmen zu können.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren