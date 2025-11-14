Zum Inhalt springenBarrierefrei
Futurama

Ein Upgrade kommt selten allein

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 7vom 14.11.2025
Ein Upgrade kommt selten allein

Futurama

Folge 7: Ein Upgrade kommt selten allein

21 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 6

Hermes verfolgt das Ziel, den nutzlosesten "Planet Express"-Angestellten am Ende des Tages zu feuern. Leider stellt sich heraus, dass er selbst den sinnlosesten Job hat. Kurzerhand entlässt er sich selbst und wird durch eine Bürokratenmaschine ersetzt. Das kann Hermes jedoch nicht auf sich sitzen lassen und beschließt, sich "upzugraden". Er baut nach und nach maschinelle Teile in seinen Körper ein, um es an Effizienz mit seinem maschinellen Konkurrenten aufnehmen zu können.

