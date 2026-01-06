Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Futurama

Das Experiment der Mars Universität

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 11vom 06.01.2026
Das Experiment der Mars Universität

Das Experiment der Mars UniversitätJetzt kostenlos streamen

Futurama

Folge 11: Das Experiment der Mars Universität

22 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 6

Harte Zeiten für Fry, Leela, Bender und Farnsworth: Sie müssen an der Universität auf dem Mars studieren. Frys Pech ist, dass er sein Zimmer mit einem sprechenden Affen - die neueste Erfindung Farnsworths - teilen muss. Nicht nur, dass der Affe immerzu redet; er ist auch tatsächlich in allem besser als Fry, was diesen verständlicherweise zur Weißglut treibt. Währenddessen treibt sich Bender mit einem Roboter herum, der mehr als sonderbar ist ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Futurama
ProSieben MAXX
Futurama

Futurama

Alle 2 Staffeln und Folgen