Futurama
Folge 13: Die Party mit Slurm McKenzie
Folge vom 08.01.2026Ab 6
Fry ist süchtig nach "Slurm", dem ultimativen Getränk des Jahres 3000. Als ein großer Wettbewerb angekündigt wird, wittert Fry seine Chance: Wer die Dose findet, in der der goldene Gewinn versteckt ist, darf eine Reise in die Herstellerfabrik des Getränks unternehmen. Dank einer Strahlenpistole löst Fry dieses Rätsel und startet mit seinen Freunden zu der großen Tour. Doch dann geschieht ein Missgeschick, und Fry fällt, gefolgt von Leela und Bender, in den "Slurm"-Fluss ...
Futurama
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
