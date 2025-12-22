Die Galaxis des TerrorsJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 7: Die Galaxis des Terrors
22 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 6
Als Fry dem Herrscher eines geheimnisvollen Planeten ein Päckchen übergeben soll, wird er so durstig, dass er eine Flasche mit blauem Inhalt leer trinkt - nicht ahnend, dass er gerade den flüssigen Imperator runtergeschluckt hat! Doch Fry wird nicht bestraft - vielmehr wird er zum neuen Imperator ernannt und macht Bender zu seinem Premierminister. Der verzehrte Imperator lebt indessen in Frys Magen weiter und versucht zu überleben. Dies gelingt nur, wenn Fry ihn ausweint ...
Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
