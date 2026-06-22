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Futurama

Flatbush City Limits

ProSieben MAXXStaffel 10Folge 1vom 22.06.2026
Flatbush City Limits

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Futurama

Folge 1: Flatbush City Limits

21 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12

Der Professor ärgert sich über die sicherheitsbewusste Leela und haut ab; das Planet Express-Schiff nimmt er mit. Schon bald lernt er eine Gang, die wilde Straßenrennen fliegt, kennen. Sie helfen ihm, das Schiff zu tunen. Indes hat Leela ein neues Schiff geordert, welches über die neuesten Sicherheitseinrichtungen verfügt. Als sie dem Professor zufällig über den Weg fliegt, macht der sich darüber lustig. Die wütende Leela fordert ihn daraufhin zu einem Rennen heraus.

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