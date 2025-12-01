Die unmenschliche FackelJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 5: Die unmenschliche Fackel
21 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Bei einem Minenunfall auf der Sonne wird Bender durch Zufall zum gefeierten Retter einiger Arbeiter. Als Dank wird die Planet Express-Crew zur neuen Feuerwehr von Neu New York ernannt. Nach einigen erfolgreichen Einsätzen fällt den Crew-Mitgliedern etwas Verräterisches auf: Immer da, wo Bender ist, brechen Brände aus - die er dann heldenhaft löscht. Die Vermutung, dass er die Feuer legt, liegt nahe, ist aber nicht richtig.
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
