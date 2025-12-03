Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Futurama

Calculon 2.0

ProSieben MAXXStaffel 10Folge 7vom 03.12.2025
Calculon 2.0

Calculon 2.0Jetzt kostenlos streamen

Futurama

Folge 7: Calculon 2.0

21 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Bender und Fry trauern immer noch Calculon hinterher, dem verstorbenen Helden ihrer Lieblingsserie "Alle meine Schaltkreise". Aus Mitleid lässt Professor Hemsworth den Roboter wiederauferstehen. Nachdem der neue Calculon zunächst sein Schauspieltalent zu verloren haben scheint, lernt er plötzlich, echte Emotionen darzustellen! Es könnte der Beginn einer Erfolgsgeschichte sein - nur leider bricht die Studiodekoration über Calculon zusammen und tötet ihn ein zweites Mal.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Futurama
ProSieben MAXX
Futurama

Futurama

Alle 2 Staffeln und Folgen