Simulation oder nicht Simulation, das ist hier die FrageJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 10: Simulation oder nicht Simulation, das ist hier die Frage
23 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Als Professor Farnsworth eine Simulation des Universums mit kleinen Ebenbildern seiner Crew erschafft, fragt sich Amy, ob ihre eigene Realität nicht ebenfalls nur eine Simulation sein könnte.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-11: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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