Futurama
Folge 7: Explovid-19
24 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
Auf der Erde wütet eine schreckliche Pandemie. Das verantwortliche Virus sorgt dafür, dass sich alle Infizierten äußerst aggressiv verhalten. Auch Leela bleibt vor der Krankheit nicht verschont, weshalb ihre Freunde sie in Quarantäne schicken.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-11: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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