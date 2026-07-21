Der Prinz und das ProduktJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 9: Der Prinz und das Produkt
24 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Fry und seine Freunde werden in verschiedene Spielzeuge verwandelt.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-11: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren