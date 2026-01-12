Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 15vom 12.01.2026
Folge 15: Brannigan, fang wieder an

22 Min. Ab 6

Zapp Brannigan hat seinen Job verloren, da er eine Space-Besprechung zum Platzen gebracht hat. Nun beginnt er, ebenfalls wie seine Freunde, beim "Planet Express" zu arbeiten. Als die Crew Kissen auf einen Planeten, auf dem eine extrem starke Erdanziehungskraft wirkt, liefern soll, kommt es zum Eklat: Brannigan überzeugt Fry und Bender, gegen Leela gemeinsame Sache zu machen, damit er zum neuen Captain des Raumschiffs wird ...

ProSieben MAXX
