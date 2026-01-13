Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Futurama

Getrennt von Kopf und Körper

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 16vom 13.01.2026
Getrennt von Kopf und Körper

Getrennt von Kopf und KörperJetzt kostenlos streamen

Futurama

Folge 16: Getrennt von Kopf und Körper

22 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Als ein Minenunfall die einzige Titanquelle und somit die Versorgung von 200 Robotern lahm legt, steigt Bender extrem im Wert. Deshalb entscheidet er, seinen ganzen Körper - mit Ausnahme des Kopfes - zu verkaufen. Doch bald schon stellt er fest, dass das Leben nur mit Kopf und ohne Körper ziemlich langweilig ist, weshalb er ihn wieder zurückhaben will. Gleichzeitig stellen sich John Jackson, Jack Johnson und Richard Nixon, der Benders Körper besitzt, zur Wahl des Präsidenten ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Futurama
ProSieben MAXX
Futurama

Futurama

Alle 2 Staffeln und Folgen