Getrennt von Kopf und KörperJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 16: Getrennt von Kopf und Körper
22 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Als ein Minenunfall die einzige Titanquelle und somit die Versorgung von 200 Robotern lahm legt, steigt Bender extrem im Wert. Deshalb entscheidet er, seinen ganzen Körper - mit Ausnahme des Kopfes - zu verkaufen. Doch bald schon stellt er fest, dass das Leben nur mit Kopf und ohne Körper ziemlich langweilig ist, weshalb er ihn wieder zurückhaben will. Gleichzeitig stellen sich John Jackson, Jack Johnson und Richard Nixon, der Benders Körper besitzt, zur Wahl des Präsidenten ...
Futurama
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
