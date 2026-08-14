Futurama
Folge 17: X-mas Story
22 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Wieder einmal rückt Weihnachten näher. Frys größter Wunsch ist es, das Fest so wie früher unter einem Weihnachtsbaum zu feiern. Doch dummerweise gibt es keine Christbäume mehr, sondern nur noch Palmen! Als er loszieht, um für Leela ein Geschenk zu besorgen, gerät er in die Dunkelheit. Das ist sehr gefährlich, denn zurzeit treibt sich ein fehlerhaft programmierter und gefährlicher Weihnachtsmann herum, der es auf Leela und Fry abgesehen hat. Da hilft nur eines: die Flucht ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-11: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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