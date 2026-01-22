Die Rhythmus-RückerstattungJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 23: Die Rhythmus-Rückerstattung
22 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 6
Der Beamte Hermes steht kurz vor der Beförderung. Leider erleidet er einen Zusammenbruch, so dass er von Inspektorin Morgan Proctor, einer überaus attraktiven und disziplinierten Beamtin, in den Urlaub geschickt wird. Kurzerhand übernimmt sie seinen Posten und beginnt eine Affäre mit Fry. Bender ist der einzige Zeuge dieser Affäre und droht, es den anderen zu erzählen. Morgan gerät daraufhin in Panik und entfernt Benders Gehirndiskette ...
Futurama
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Produktplatzierung unaufklärbar