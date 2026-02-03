Futurama
Folge 2: Krieg auf Spheron Eins
22 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Leela, Bender und Fry haben sich als Freiwillige für die Armee gemeldet, ohne zu wissen, dass es bald zum Krieg mit dem Planeten Spheron Eins kommt. Leela wird - obwohl als Mann verkleidet - von Commander Brannigan angemacht. Fry bekommt den Auftrag, mit Ex-Außenminister Henry Kissinger zum Planeten Spheron Eins zu reisen, um mit den Anführern ihrer Feinde zu verhandeln. Dort stellt sich heraus, dass es sich um Bälle handelt! Es wird ein Friedensabkommen geschlossen ...
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
