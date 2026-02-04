Die Frau, die aus der Kälte kamJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 3: Die Frau, die aus der Kälte kam
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 6
Eine heimliche Spritztour von Fry und Bender mit dem Raumschiff bleibt nicht ohne Folgen: Nachdem sie mit dem Gebäude von Professor Farnsworth kollidiert sind, werden sie gefeuert. Nun setzen sie wieder ihren Karrierechip ein, woraufhin Fry Tiefkühl-Berater wird. Bei einem Treffen mit seiner alten Freundin Michelle klettert Fry mit ihr in die Tiefkühlkabine des Schauspielers Pauly Shore. Und plötzlich stehen die beiden vor dem Grauman Theater in Los Angeles ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren