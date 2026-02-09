Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Futurama

Bender - bis über beide Ohren

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 35vom 09.02.2026
Bender - bis über beide Ohren

Bender - bis über beide OhrenJetzt kostenlos streamen

Futurama

Folge 35: Bender - bis über beide Ohren

22 Min.Folge vom 09.02.2026

Nachdem Bender häufig schlafwandelt und dabei erwischt wird, wie er in seiner großen Biegelust am Raumschiff herumwerkelt, schickt man ihn in eine Biegefabrik für Eisenträger. Dort trifft er die äußerst hübsche Roboterfrau Angleena, in die er sich sogleich verliebt. Kurz darauf erfährt Bender, dass Angleena früher mit seinem größten Feind Flexo verheiratet war! Nun will er herausfinden, ob Angleena immer noch in diesen Schurken verliebt ist. Er hat einen Plan ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Futurama
ProSieben MAXX
Futurama

Futurama

Alle 2 Staffeln und Folgen